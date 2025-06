I giocatori della Virtus Bologna portano la coppa dello Scudetto a Polonara. E lui si affaccia dalla finestra dell’ospedale

La Virtus Segafredo Bologna, che ieri a Brescia ha vinto per la diciassettesima volta il campionato italiano di pallacanestro, ha portato la coppa del campionato ad Achille Polonara, il giocatore bianconero di 33 anni ricoverato all’ospedale Sant’Orsola Malpighi per una leucemia mieloide. “Te l’avevamo promesso e te l’abbiamo portata. Forza Achille”, ha scritto la società bolognese sui social. In una foto pubblicata sul profilo Facebook della Virtus, si vedono il capitano Marco Belinelli, probabilmente prossimo al ritiro, il miglior giocatore delle finali, Toko Shengelia, che lascerà Bologna in direzione di Barcellona, e Alessandro Pajola, anconetano come Polonara. Domani il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, riceverà in Comune la Virtus campione d’Italia