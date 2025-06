“Troppi insulti e offese, chiudo i commenti”: la decisione della giornalista Sky dopo l’intervista a Max Verstappen

Offese, insulti, minacce. C’è (o meglio, c’era prima di cancellare tutto) di tutto sotto i post Instagram e X di Rachel Brookes, giornalista di Sky Sports F1, dopo l’intervista a Max Verstappen nell’immediato post del GP in Spagna di inizio giugno. Facciamo un passo indietro: l’1 giugno si è disputato il Gran Premio spagnolo, terminato con la doppietta McLaren. Max Verstappen, che aveva terminato al quinto posto la gara, è stato retrocesso in decima posizione dopo aver ricevuto 10″ di penalità. Il motivo? Il contatto con George Russell in curva 5 durante il GP. Nel post gara Rachel Brookes, giornalista di Sky Sports F1, è tornata sull’argomento nell’intervista al campione olandese, mettendo in evidenza quanto lui sia un gran pilota, ma come a volte rovini tutto con atteggiamenti “discutibili“. Verstappen – con tono anche seccato – ha risposto: “Questa è la tua opinione, la lasciamo lì”. Da quel momento il profilo della giornalista è stato invaso da una sorta di shitstorm da parte dei fan del pilota RedBull, fino a “costringerla” a chiudere i commenti sia su X che su Instagram.

“Continuerò a pubblicare qui (su Instagram, ndr) come al solito – ha dichiarato la giornalista a Montreal, in occasione del GP in Canada -, ma commenti/tag/menzioni qui e su X sono stati disabilitati per il prossimo futuro a causa dell’enorme quantità di insulti e offese che ho ricevuto dopo il GP di Spagna. Potrei riattivarli in seguito, ma per ora resteranno oscurati”. Di sicuro Max Verstappen non è uno che trattiene emozioni, sentimenti e parole. Da sempre il pilota olandese è stato molto diretto durante le interviste, soprattutto in momenti “caldi”. La quantità di offese ricevute però dalla giornalista di Sky Sports F1 sui social è però sicuramente da condannare e soprattutto non è un evento “insolito” negli ultimi anni nel panorama sportivo in generale.