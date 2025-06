Queste azioni “costituiscono un’interferenza negli affari interni della Cina e violano le norme fondamentali delle relazioni internazionali”. Pechino non usa mezzi termini per commentare quanto venuto fuori dal summit del G7 in Canada. A parlare è il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, sottolineando che i leader del Gruppo dei sette, hanno “nuovamente manipolato” i dossier relativi alla Cina. Pechino contesta soprattutto i “commenti ingiustificati su questioni riguardanti Taiwan, il mar Cinese meridionale e il mar Cinese orientale”. Ma anche “calunniando maliziosamente la Cina per le cosiddette distorsioni del mercato e la sovraccapacità industriale“. Il portavoce del ministero degli Esteri, sottolinea così che Pechino “si oppone con fermezza a tutto ciò” e “ha presentato dure proteste formali alle parti interessate”.

Come si legge nel chair’s summary della presidenza canadese del summit, i leader del G7 “hanno sottolineato l’importanza di un Indo-Pacifico libero, aperto, prospero e sicuro, basato sullo stato di diritto, e hanno discusso della crescente cooperazione economica con la regione”. I leader, si legge ancora, “hanno sottolineato l’importanza di relazioni costruttive e stabili con la Cina, invitando al contempo la Cina ad astenersi da distorsioni del mercato e da sovraccapacità dannose, ad affrontare le sfide globali e a promuovere la pace e la sicurezza internazionali”. I leader esprimo anche “serie preoccupazioni in merito alle attività destabilizzanti della Cina nel Mar Cinese Orientale e Meridionale e dell’importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”.

Parole che non sono andate giù a Pechino. La Cina, ha aggiunto Guo Jiakun nel briefing quotidiano, “esorta il G7 a riconoscere la tendenza prevalente dello sviluppo globale, ad abbandonare la mentalità da Guerra Fredda e i pregiudizi ideologici, a smettere di interferire negli affari interni della Cina e di provocare scontri“, impegnandosi al contrario “a fare più cose che siano realmente utili e funzionali alla comunità internazionale”.

Spazio anche a critiche dirette alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per le sue dichiarazioni che “ignorano i fatti” e sono “piene di pregiudizi e di doppi standard“, verso cui Pechino “esprime forte insoddisfazione e ferma opposizione“. Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, sulle accuse di von der Leyen a Pechino su regole commerciali, sussidi all’industria, predominio nel settore delle terre rare e sovracapacità produttiva, ha replicato che si tratta di scuse per “attuare misure protezionistiche“. A fine luglio è atteso il summit Cina-Ue a Pechino per i 50 anni delle relazioni diplomatiche.