“Macron ha detto il falso, sbaglia sempre“. Il presidente Usa, Donald Trump replica così – con toni duri – al presidente francese smentendo quanto da lui dichiarato. Tutto parte dalla decisione del tycoon di lasciare in anticipo il G7 in Canada per tornare subito a Washington e ordinando al suo staff per la sicurezza nazionale di tenersi pronto per una riunione nella Situation Room. “A causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, il presidente Trump partirà stasera dopo una cena con i capi di Stato”, aveva dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Così, il presidente francese Emmanuel Macron – a margine del summit in Canada – ha definito positiva la partenza anticipata di Trump dal G7, visto l’obiettivo di ottenere un cessate il fuoco in Medio Oriente. I partner europei “sono pronti a prendere parte a seri negoziati sul nucleare iraniano se verrà raggiunta una tregua”, ha sottolineato il capo dell’Eliseo. Parlando con i giornalisti aveva anche aggiunto che “c’è effettivamente un’offerta di incontro e di scambio. L’offerta è stata fatta appositamente per ottenere un cessate il fuoco e avviare poi discussioni più ampie” e “ora dobbiamo vedere se le parti seguiranno”.

Parole che però non sono andate giù al presidente Usa che ha affidato a un post sul suo social Truth la replica. “Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un ‘cessate il fuoco’ tra Israele e Iran. Sbagliato!”, ha scritto piccato il presidente americano. “Non ha alcuna idea sul perché sto tornando a Washington, ma certamente non ha nulla a che fare con il cessate il fuoco – ha continuato Trump – È molto più di questo. Volutamente o meno, Emmanuel sbaglia sempre“, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca, chiedendo poi di “restare sintonizzati”.

“Non sto cercando un cessate il fuoco, stiamo cercando di fare meglio di un cessate il fuoco…una fine, una fine vera” della guerra tra Iran e Israele, ha poi sottolineato Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che lo ha riportato a Washington. “Non ho detto che cerco un cessate il fuoco”, ha ribadito. “Emmanuel è un bravo ragazzo, ma non ci prende molto spesso“, ha ribadito Trump.