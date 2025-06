Recuperati dai vigili del fuoco al piano -6: gli elementi saranno analizzati per indagare sulle cause dell'incidente del 9 aprile 2024 nella quale morirono 7 tecnici

Sono stati recuperati e messi in sicurezza i cinque dispositivi sommersi al piano -6 della centrale Enel Green Power di Suviana, dove il 9 aprile 2024 uno scoppio provocò la morte di sette lavoratori e il ferimento di altri sei. Le operazioni programmate dalla procura di Bologna, che indaga sull’incidente sul lavoro, serviranno per cercare di ricostruire le cause del disastro che una prima perizia non ha circoscritto definitivamente.

Il fascicolo dei pubblici ministeri Flavio Lazzarini e Michela Guidi è per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro. Sono cinque gli indagati, iscritti anche in vista di questi accertamenti tecnici irripetibili. Si tratta di Massimo Sessego, responsabile idroelettrico Area Centro Nord Enel Green Power; Simone De Angelis, capo unità esercizio Suviana di Enel Green Power; Carlo Galli, responsabile idroelettrico manutenzione Area Centro Nord Enel Green Power; un tecnico responsabile dei lavori, Franco Cespa, e l’ingegnere per la sicurezza, Luca Lenzi.

L’obiettivo del recupero, reso difficile per mesi dalle condizioni dell’impianto in buona parte invaso dall’acqua, è trarre informazioni dai dispositivi per arrivare a risposte sulle cause dello scoppio durante un’operazione di collaudo di una turbina. I dispositivi elettronici, sequestrati, sono stati affidati a un laboratorio di Modena dove il consulente informatico nominato, Giuseppe Montagnola, ne curerà la pulizia per la formazione delle copie forensi.

I lavori sono stati portati a termine dalla prima delle due squadre di subacquei dei vigili del fuoco appositamente ingaggiati e il recupero si è concluso nella prima immersione. Sono stati impiegati 25 vigili del fuoco, 20 carabinieri tra territoriale e sezione polizia giudiziaria con stazione mobile e un’ambulanza del 118. Il 9 aprile dello scorso anno dentro l’impianto si verificò un’anomalia meccanica – per la quale sono state avanzate sei prime possibili cause dai periti della procura sulla base dell’analisi delle “scatole nere” – mentre la turbina veniva testata sotto sforzo fece crollare tre piani della centrale scatenando un inferno di fuoco e acqua al quale non sopravvissero Paolo Casiraghi, Vincenzo Franchina, Alessandro D’Andrea, Vincenzo Garzillo, Mario Pisani, Adriano Scandellari e Pavel Petronel Tanase.