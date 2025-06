Buona ma non eccezionale la prima sull’erba per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo è tornato in campo questo pomeriggio sul campo dell’Atp 500 di Halle, a poco più di due settimane dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros. Jannik Sinner ha vinto al primo turno del torneo (montepremi 2.522.220), dove aveva esordito ieri perdendo in doppio con Lorenzo Sonego. L’azzurro ha superato il tedesco Yannick Hanfmann, numero 138 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 31 minuti di gioco.

Il numero uno del mondo e campione in carica è il favorito per il bis, seguito dal padrone di casa Alexander Zverev, numero tre del mondo e seconda testa di serie e da Danil Medvedev. Tra le teste di serie del torneo anche Andrei Rublev, due volte finalista ad Halle. Al prossimo turno Sinner ritroverà il kazako Aleksandr Bublik, già sconfitto a Parigi.