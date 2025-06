La Russa rimpiange Sangiuliano: “Spero torni a fare politica al più presto”

L’ex ministro Gennaro Sangiuliano, oggi corrispondente Rai a Parigi, torna a Milano per presentare la biografia di Donald Trump. Ed è accolto dalla ministra del turismo Daniela Santanché e dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ne tesse le lodi: “Spero che torni in politica al più presto”. Ma alla domanda del Fatto se lo rimpiange come ministro, il presidente del Senato risponde così: “Lo rimpiango come amico che fa politica”.