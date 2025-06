Caso Farfalle, tre mesi di squalifica per l’ex allenatrice Maccarani. Sospeso anche Tecchi, ex presidente della ginnastica azzurra

Alla fine per Emanuela Maccarani è arrivata la squalifica quando ormai non è già più la direttrice tecnica della ginnastica ritmica azzurra. L’ex allenatrice della Farfalle ha patteggiato tre mesi di stop nel cosiddetto processo bis seguito all’emergere dei nuovi fatti dall’inchiesta di Monza sui presunti maltrattamenti e abusi contro alcune ex farfalle della nazionale di ginnastica ritmica. Nell’ambito dello stesso filone, anche l’ex presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi ha patteggiato 15 giorni di sospensione.

Maccarani, travolta dalle denunce delle sue ex allieve, è attesa dal processo appunto per maltrattamenti sulle giovani ginnaste. Nonostante tutto quanto era già emerso dall’inchiesta della Procura di Monza su quel che accadeva nell’Accademia di Desio (qui il racconto de ilfattoquotidiano.it), a lungo la Federazione guidata da Tecchi e l’ambiente della ritmica hanno fatto quadrato attorno a Maccarani. La pesata quotidiana in fila indiana con indosso solo gli slip, gli insulti per le minime variazioni di peso, le umiliazioni (dal lancio di bottiglie al guinzaglio del cane), il clima di ansia e terrore. Tutto perdonato all’”allenatrice più medagliata d’Italia”, come è stata definita.

Poi la Federginnastica ha scelto di cacciare Maccarani solo il 26 marzo scorso, quando ormai mancavano solo pochi mesi alla scadenza naturale del suo contratto. Nel frattempo, qualche mese fa anche l’ex procuratore federale Rossetti è stato rimosso dal suo incarico dopo la pubblicazione delle intercettazioni in cui aveva apostrofato come “stronze” le presunte vittime. Il primo processo sportivo nell’ottobre del 2023 si era concluso con una semplice ammonizione per Maccarani, ma dopo quanto emerso dall’inchiesta di Monza era inevitabile che si tenesse un nuovo processo anche sportivo.

Questo processo bis ha contestato all’ex allenatrice la violazione “dell’art. 2, commi 1 e 3, del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fgi, anche in relazione all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni ed all’art. 7 del Codice Etico Fgi“, si legge nel dispositivo pubblicato sul sito della Federazione. L’ex presidente Tecchi è stato sospeso per la violazione degli stessi articoli del codice. L’informazione è stata trasmessa alla Procura Generale dello Sport.