“Azzurro per gli azzurri”. Questo lo slogan della nazionale che Gabriele Gravina, presidente Figc, potrebbe proporre a Gennaro Gattuso nell’incontro atteso per oggi, 13 giugno. L’ex tecnico dell’Hajduk Spalato infatti si confronterà con i vertici federali per capire se e soprattutto come cominciare un nuovo percorso sulla panchina dell’Italia. Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, infatti, il favorito numero uno per succedere a Luciano Spalletti è Gattuso, in vantaggio al momento per il ruolo di nuovo ct su altri due ex azzurri: Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro. Tanto passerà dall’incontro tra le parti, dal quale si uscirà con le idee chiare, in un verso o nell’altro. L’ex calciatore del Milan e campione del mondo 2006 avrebbe già dato disponibilità a prendere in mano la nazionale, ma non sarebbe da solo: come riporta Sky Sport, previsto infatti il coinvolgimento di altre tre figure storiche per l’Italia.

Da Buffon a Prandelli: chi potrebbe affiancare Gattuso in nazionale

Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci (o Andrea Barzagli) e Cesare Prandelli. Sono questi i nomi individuati per creare un nuovo progetto per la nazionale italiana. Ma andiamo con ordine. Partendo da Buffon, l’ex portiere verrebbe confermato nello staff dell’Italia: da capire se ancora come capo delegazione o in altro ruolo. Ma non sarà l’unico ex calciatore.

Con Gattuso ci sarebbe infatti anche uno tra Bonucci e Barzagli, con il primo in cima alla lista di Gabriele Gravina. Una presenza di ulteriore leadership che aiuterebbe il ct a tenere “vivo” il gruppo, lavorando anche e soprattutto su fattori extracalcistici.

La terza e ultima figura, quella con un ruolo inedito, sarebbe Cesare Prandelli. L’ex ct della nazionale, che è stato tra l’altro l’ultimo a guidare l’Italia nella fase finale di un Mondiale nel 2014, avrebbe un ruolo di coordinamento dei vivai dei vari club italiani. In sintesi, il suo compito sarebbe quello di ricercare talenti e accompagnarli nel percorso di crescita fino alla nazionale maggiore.

È ciò che prevede il nuovo progetto Figc. Da capire adesso fattibilità e disponibilità dei soggetti coinvolti. Intanto la nazionale tornerà in campo a settembre, in altre due sfide di qualificazione al prossimo Mondiale contro Estonia e Israele. Vietato sbagliare.