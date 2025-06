Soccorsi dalla Polizia Stradale e dai Vigili del fuoco. Ancora non chiara la causa delle fiamme

Erano in viaggio da Napoli ad Avellino quando, poco prima di imboccare la galleria di Monteforte Irpino dell’A16 Napoli-Canosa, il bus su cui viaggiavano ha preso fuoco. Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza: tutti salvi i 28 passeggeri. Grazie alla tempestività dell’autista nel lanciare l’allarme, i passeggeri sono riusciti ad abbandonare il mezzo, di proprietà di una agenzia privata, prima che venisse avvolto dalle fiamme.

Sono intervenuti sul posto la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo, propagatosi anche alla vegetazione circostante la carreggiata. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio che ha provocato solo forti rallentamenti nel traffico in direzione di Avellino.