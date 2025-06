“Non ho idea di cosa sia successo. Ho imboccato la rotonda, ho provato ad accelerare e all’improvviso ero per terra. Non so cosa sia andato storto”. Remco Evenepoel, ciclista classe 2000, torna così sulla caduta durante la quinta tappa del Giro del Delfinato di ieri, giovedì 12 giugno. Nessuna conseguenza grave per il ciclista belga, nonostante lo sfortunato incidente potesse finire sicuramente peggio. “Non è nulla di grave. Solo qualche abrasione superficiale. Il medico di gara è già intervenuto e ha disinfettato la ferita”, ha spiegato parlando a VTM NIEUWS. Evenepoel è comunque rimasto leader della classifica generale.

700 metri. Era la distanza che mancava alla linea del traguardo della quinta tappa. A un certo punto, durante lo sprint finale, Evenepoel si è ritrovato a terra, in mezzo a tante bici a velocità sostenuta, all’uscita da una rotonda. Una caduta che poteva costare carissimo al campione belga, che alla fine se l’è cavata con qualche escoriazione e contusione. Nel video amatoriale diffuso su YouTube da Florian Barletta, tifoso che riprendeva da bordo strada, si vede come Evenepoel finisca per terra in mezzo a una rotonda mentre il gruppo viaggiava sparato verso la volata finale. Preoccupazione tra il pubblico, con il ciclista che è finito proprio all’altezza delle transenne.