Dissuasori luminosi e acustici per allontanare i grandi carnivori. Nello specifico, lupi e orsi. È la sperimentazione messa a punto dal Parco naturale Adamello Brenta, che durerà per tutta l’estate in due malghe. Il Parco ha diffuso il video dei dispositivi in funzione durante l’arrivo di un lupo, che si allontana velocemente dall’area. “I dissuasori vanno pensati in aggiunta a tutte le altre misure che già conosciamo per gestire la presenza dei grandi carnivori, proteggendo gli allevamenti e anche le persone, come le recinzioni elettrificate e l’adozione di cassonetti a prova di ‘incursioni animali’” ha detto il direttore del Parco Matteo Viviani.