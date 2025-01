L’Inter non si ferma mai: archiviata la brutta sconfitta in Supercoppa, è arrivata una sofferta vittoria a Venezia per ripartire in Serie A con tre punti, ma non c’è tempo per respirare. I nerazzurri mercoledì sono di nuovo in campo per il recupero della gara di campionato contro il Bologna. Poi domenica l’Empoli, dopo tre giorni lo Sparta Praga in Champions League. E ancora: Lecce, Monaco e il derby per prendersi la rivincita contro il Milan. Tutto nei prossimi 20 giorni, che saranno decisivi per il futuro della stagione. Con un grave problema per Simone Inzaghi: comincerà questo tour de force senza il suo centrocampo. Hakan Calhanoglu ha accusato un nuovo problema muscolare, mentre si è fermato anche Henrikh Mkhitaryan.

La situazione dell’infermeria nerazzurra fa parlare senza timore di smentita di emergenza infortuni. Del magnifico trio che faceva girare l’Inter a meraviglia è rimasto integro solo Nicolò Barella. Calhanoglu, che si era fermato nella finale di Supercoppa per un problema un’elongazione all’adduttore destro, nel tentativo di recuperare ha accusato anche un fastidio al polpaccio della stessa gamba: “Un lieve risentimento al soleo”, dicono gli esami. Tradotto: fallita l’operazione Bologna, proverà a esserci per la gara con l’Empoli ma più verosimilmente per la Champions. È ai box anche Mkhitaryan, che si è fermato prima del Venezia per un affaticamento. Nulla di grave, ma serve tempo e cautela: anche lui punta allo Sparta Praga per tornare in campo.

L’Inter nel frattempo però deve fare punti in campionato e la coperta è corta in ogni reparto. In attacco Marcus Thuram è anche lui appena rientrato da un lieve infortunio, mentre Joaquin Correa ne avrà ancora per una settimana. In difesa la situazione è più delicata. De Vrji e Bastoni praticamente hanno giocato sempre, così come Yann Bisseck, che ha pagato dazio finendo anche lui ai box. Benjamin Pavard si è rivisto dopo oltre un mese per qualche minuto a Venezia, mentre Francesco Acerbi potrebbe tornare tra i convocati proprio per la delicata sfida contro il Bologna. Entrambi non sono ancora al top, ma per Inzaghi di tempo ce n’è poco e di partite tantissime.