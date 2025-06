“Sarò ricoverato ancora a lungo ma sentirvi così tanti e così vicino mi aiuta a non essere solo“. Sono le prime parole di Andrea Perfetti, cinque mesi dopo il terribile incidente che lo ha costretto su un letto d’ospedale: il giornalista di Moto.it è stato colpito da un aereo dell’organizzazione che ha perso il controllo durante uno dei checkpoint dell’Africa Eco race 2025, il 7 gennaio scorso in Mauritania. Proprio la sua redazione ha diffuso le sue prime parole, che gli appassionati di enduro, rally e moto in generale attendevano da tempo. Perfetti ha pubblicato anche una prima foto su Instagram: solo un mese fa era stata diffusa, sempre da Moto.it, la notizia che Perfetti era finalmente di nuovo cosciente.

“Amici di Moto.it, ciao a tutti! Così iniziavo i miei video per voi. Spero di rifarlo in futuro, ma ora mi limito a dirvi grazie. Adesso sogno solo di lasciare la carrozzina e correre dalla mia famiglia, che adoro. Sapere che siete con me, mi aiuta in questi mesi così difficili. Grazie di cuore”, si legge nel messaggio di Perfetti. Che sottolinea appunto come il ricovero sarà ancora lungo. Il giornalista e motociclista ha passato un lungo periodo in coma nel reparto di rianimazione neurologica dell’ospedale Niguarda. Poi è stato trasferito in un centro specializzato per il tipo di trauma subito. Ed è qui che è lentamente uscito dal lungo stato di incoscienza, circa un mese fa. Ora l’obiettivo della riabilitazione è recuperare l’uso delle gambe.

Il terribile incidente: che cosa era successo

Perfetti aveva deciso di partecipare alla sua prima Africa Eco Race, uno dei rally nel deserto più famosi e prestigiosi del mondo che ripercorre le tappe della storica Parigi-Dakar, nel deserto del Sahara. Una competizione dura e pericolosa. Ma non è stata una caduta in moto o uno scontro con un altro concorrente a ridurre il giornalista su un letto d’ospedale il 7 gennaio 2025. Nel corso di una delle neutralizzazioni, pause nel corso delle quali i piloti si rifocillano e fanno rifornimento, Perfetti si trovava al km 241 della tappa da Benichar ad Amodjar, in Mauritania, in compagnia di altri piloti quando un aereo leggero dell’organizzazione ha perso il controllo. Gli altri sono riusciti a evitare l’impatto, ma il reporter lombardo, che si era appena tolto il casco ma era girato di spalle e con ancora i tappi nelle orecchie, è stato colpito dal mezzo all’altezza del bacino venendo sbattuto a terra e subendo un forte trauma alla testa. Da lì la corsa in un ospedale locale e successivamente il trasferimento in Italia, dove è iniziata la lunga degenza.