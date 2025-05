Andrea Perfetti è di nuovo cosciente: il giornalista colpito da un aereo all’Africa Eco Race in miglioramento dopo 4 mesi

Dopo più di quattro mesi dall’incidente che lo ha costretto, privo di coscienza, su un letto d’ospedale, all’improvviso dalla ‘sua’ redazione di Moto.it arriva la notizia che tanti appassionati di enduro, rally e moto in generale attendevano da tanto tempo: il giornalista Andrea Perfetti, colpito da un aereo dell’organizzazione che ha perso il controllo durante uno dei checkpoint dell’Africa Eco race 2025, è di nuovo cosciente.

Il giornalista e motociclista molto noto nel mondo degli appassionati di fuoristrada è stato trasferito dal reparto di rianimazione neurologica dell’ospedale Niguarda a un centro specializzato per il tipo di trauma subito. Ed è qui che è finalmente uscito dal lungo stato di incoscienza anche se, spiegano i colleghi nel loro breve articolo, la situazione medica resta estremamente delicata. Un ruolo importante nella sua lenta ripresa lo hanno svolto, si apprende, anche i numerosi messaggi di amici, colleghi e appassionati che la moglie Francesca gli ha letto ogni giorno, quando i suoi occhi erano ancora chiusi.

Perfetti aveva deciso di partecipare alla sua prima Africa Eco Race, uno dei rally nel deserto più famosi e prestigiosi del mondo che ripercorre le tappe della storica Parigi-Dakar, nel deserto del Sahara. Una competizione dura e pericolosa. Ma non è stata una caduta in moto o uno scontro con un altro concorrente a ridurre il giornalista su un letto d’ospedale il 7 gennaio 2025. Nel corso di una delle neutralizzazioni, pause nel corso delle quali i piloti si rifocillano e fanno rifornimento, Perfetti si trovava al km 241 della tappa da Benichar ad Amodjar, in Mauritania, in compagnia di altri piloti quando un aereo leggero dell’organizzazione ha perso il controllo. Gli altri sono riusciti a evitare l’impatto, ma il reporter lombardo, che si era appena tolto il casco ma era girato di spalle e con ancora i tappi nelle orecchie, da quanto si apprende, è stato colpito dal mezzo all’altezza del bacino venendo sbattuto a terra e subendo un forte trauma alla testa. Da lì la corsa in un ospedale locale e successivamente il trasferimento in Italia, dove è iniziata la lunga degenza che oggi sta portando i primi importanti risultati.