Grave incidente durante la settima tappa dell’Africa Eco Race: poco prima delle 13, al km 241 della tappa da Benichar ad Amodjar in Mauritania, “uno degli aerei leggeri dell’organizzazione, durante il decollo, per ragioni tecniche ancora sconosciute, ha colpito il camion per il rifornimento dei concorrenti”, si legge nel comunicato ufficiale. Nei pressi della zona di rifornimento si trovava il pilota italiano e giornalista di moto.it, Andrea Perfetti, che è rimasto gravemente ferito.

Perfetti, in gara con la sua Honda 450 CRF del Team RS Moto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale militare della capitale Nouakchott. Secondo le prime informazioni, Perfetti, che ha riportato fratture multiple, è sempre rimasto cosciente dopo lo scontro. “La direzione gara – recita il primo comunicato emesso – vista l’enorme mobilitazione dei mezzi di soccorso aerei, ha deciso di neutralizzare la tappa”.