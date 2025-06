“Ice fuori da New York“, gridano i manifestanti mentre migliaia di loro marciano per le strade di New York per protestare contro i raid dell’immigrazione. L’Ice, la polizia federale per l’immigrazione, ha intensificato gli arresti di migranti e richiedenti asilo nelle ultime settimane negli Stati Uniti, preludio ai violenti scontri a Los Angeles. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dispiegato migliaia di truppe, tra cui 700 Marines in servizio attivo, a Los Angeles, nonostante le autorità californiane affermino che la mossa è inutile e che infiammerà la situazione.