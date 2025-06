In Consiglio regionale della Lombardia si sta discutendo la mozione della Lega che chiede di rinviare il blocco della circolazione per le auto diesel Euro 5 nei Comuni sopra i 30mila abitanti. A un certo punto prende la parola – cosa che fa di rado, come da sua stessa ammissione – Pietro Macconi di Fratelli d’Italia. Il consigliere meloniano, amante della caccia, Pro Vita, con un passato nell’Msi e poi in Alleanza nazionale, parte da una citazione (La piramide dello scrittore albanese Ismail Kadare) per dire che “l’Unione europea vuole salvare il mondo, e da noi pretende il nostro corpo e la nostra anima”. L’intervento prosegue, con ironia, sul filo del negazionismo climatico (“l’anidride carbonica che si aggira ovunque per attentare alla nostra vita” o le auto che ci uccidono) finché non viene interrotto dal presidente dell’assemblea, che toglie la parola a Macconi per limiti di tempo.