Proteste in California, Trump: “Ho detto alla guardia nazionale di non essere politicamente corretta”

“Non la definirei una vera e propria insurrezione, ma avrebbe potuto portare a un’insurrezione”, così Donald Trump alla stampa parlando delle proteste in California, in particolare a Los Angeles, contro i raid anti-migranti. Il presidente statunitense ha anche elogiato il lavoro della Guardia Nazionale, mandata per sedare le proteste, sottolineando di aver detto loro di “non essere politicamente corretti” ma di fare il loro lavoro.