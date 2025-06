Usa, dilagano le proteste contro i raid anti-migranti di Donald Trump: 150 arresti a San Francisco

In piazza ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York. Ieri 700 marines inviati a Los Angeles

Non solo San Francisco e Los Angeles. Cresce in altre città la protesta contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump e i i raid contro gli stranieri. I manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato “diverse” persone, stando alla Cnn. A San Francisco il numero degli arresti è salito ad almeno 150. Il fronte più caldo delle proteste resta Los Angeles, dove Trump nella notte italiana ha inviato 700 marines. Il governatore della California Gavin Newsom ha già annunciato ricorso in tribunale contro le decisione della Casa Bianca di reagire alle proteste con l’esercito.

Proteste nella città degli angeli, Trump manda i marines – Intorno alle 2 di notte – tardo pomeriggio a Los Angeles – centinaia di persone sono tornate in strada con bandiere americane e messicane per protestare – pacificamente – contro i raid dell’amministrazione Trump. I manifestanti hanno presidiato il Federal building in centro città: il grande edificio ospita uffici di numerose agenzie governative. Davanti al grattacielo, i manifestanti hanno trovato la polizia per l’immigrazione (Ice) in assetto antisommossa e i soldati della Guardia nazionale.

Sempre a Los Angeles, migliaia di persone si sono raccolte vicino al Municipio in vista dell’udienza per il rilascio del leader sindacale David Huerta, arrestato venerdì proprio durante la protesta contro i raid anti-immigrati. Huerta è stato rilasciato poche ore grazie al pagamento di una cauzione di 50mila dollari.

Una troupe della Cnn – riferisce l’emittente – è stata scortata dalla polizia fuori dalla zone delle proteste a Los Angeles e due membri della sicurezza sono stati fermati e poi rilasciati, senza conoscere le accuse a loro carico. Secondo il Los Angeles Press Club e Reporter sans frontieres, i giornalisti sono stati attaccati 27 volte durante le proteste di Los Angeles.

Già ieri 700 marines sono stati mobilitati dalla Casa Bianca per rispondere alle proteste in corso a Los Angeles, rafforzando le truppe da combattimento della Guardia nazionale della California. Queste ultime erano state attivate dal presidente Usa nel fine settimana senza il consenso del governatore né del sindaco della città.

Il contingente dei marines resterà a Los Angeles fino all’arrivo di ulteriori truppe della Guardia nazionale, ha annunciato il Northern Command Usa. Il rischio è che Trump invochi l’Insurrection Act, che consentirebbe alle truppe di partecipare direttamente alle attività di polizia civile, secondo un funzionario civile americano che ha parlato a condizione di anonimato.

Il governatore della California annuncia una causa legale – “I Marines servono per un importante compito per il nostro Paese, difendere la democrazia. Non sono pedoni della politica”; parola del governatore della California Gavin Newsom. L’esponente democratico assiste alla militarizzazione del territorio e minaccia cause legali: “Uno dei pilastri fondamentali della nostra Nazione e della nostra democrazia è che il nostro popolo sia governato da un governo civile, non militare, la California difenderà questi principi in tribunale“.

“È uno sfacciato abuso di potere, contro il quale faremo causa”, continua Newsom che ha già fatto causa per il dispiegamento di 2 mila uomini della Guardia Nazionale. “Le corti e il Congresso devono agire, il bilanciamento dei poteri si sta sgretolando – conclude – c’è una linea rossa e la stanno superando, svegliati”.

La raccomandazione della Casa Bianca: più arresti tra i migranti – Le proteste proseguono da 4 giorni. La svolta a Los Angeles è arrivata venerdì, con i raid degli agenti in tenuta militare nel quartiere ispanico di Westlake. L’Ice (lmmigration and Customs Enforcement) sembra quindi aver obbedito agli ordini di Stephen Miller, il vice-capo di gabinetto della Casa Bianca. Secondo il Wall street journal, Miller aveva caldeggiato ai funzionari Ice di “fare tutto quello che devono fare” per far salire il numero degli arresti.