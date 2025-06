Pole, record della pista, vittoria della Sprint e vittoria anche in gara. Come previsto e prevedibile, Marc Marquez domina il weekend spagnolo della MotoGp e vince il Gp di Aragon. Il 32enne di Cervara che già sta comandando il Mondiale 2025 sulla pista di casa è parso un alieno rispetto agli altri rivali. Il fratello Alex continua ad essere il primo degli umani e colleziona l’ennesimo secondo posto, ma non può certo impensierirlo. Mentre Pecco Bagnaia,dopo una Sprint da incubo, ha dato quanto meno segnali di risveglio conquistando il terzo gradino del podio. A completare il dominio Ducati, interrotto solo dal quarto posto di Pedro Acosta su Ktm, anche Fabio Morbidelli e Fermin Aldeguer. Da segnalare poi un’altra bella rimonta di Marco Bezzecchi con la prima delle Aprilia al traguardo: era partito 20esimo, è arrivato ottavo.

Risultato Gp Aragon 2025 | L’ordine di arrivo

Marc Marquez – Ducati Lenovo Team Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP Joan Mir – Honda HRC Castrol Marco Bezzecchi – Aprilia Racing Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team Raul Fernandez – Trackhouse Racing Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 Augusto Fernandez – Prima Pramac Racing Jack Miller – Prima Pramac Racing Miguel Oliveira – Prima Pramac Racing Somkiat Chantra – LCR Honda Lorenzo Savadori – Aprilia Racing Maverick Vinales – Red Bull KTM Tech3 Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing (ritirato) Johann Zarco – LCR Honda (ritirato) Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team (ritirato)

La nuova classifica della MotoGp 2025