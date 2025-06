Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata travolta da un furgone. È morta così, nel tardo pomeriggio di sabato, Gessica, una ragazza di 15 anni di Tolentino (Macerata) di origine moldava. L’impatto non le ha lasciato scampo: anche a causa dell’alta velocità con cui procedeva il furgone, guidato da un uomo di 40 anni, la ragazza è stata sbalzata a una decina di metri ed è morta sul colpo.

Nell’impatto, è stato colpito anche un amico, di un anno più grande, che è stato soccorso a Tolentino, per poi essere trasferito all’ospedale di Ancona in eliambulanza. Le sue condizioni non destano preoccupazione: non è né in pericolo di vita, né in prognosi riservata. Per lui saranno attivati tutti i sostegni psicologici del caso. Il conducente del mezzo, invece, si trova in osservazione all’ospedale di San Severino Marche e sarà sottoposto agli accertamenti di rito.

La famiglia della vittima ha annunciato che il funerale sarà celebrato con rito ortodosso alle 9 alla casa funeraria Rossetti, mentre il comune ha proclamato un giorno di lutto cittadino. La morte di Gessica, al primo anno di superiori e parte della squadra locale di pallavolo insieme alla sorella gemella, ha infatti profondamente scosso l’intera comunità: sabato sera è stato osservato un minuto di silenzio in tutti gli eventi programmati, mentre al Palasport Chierici si è tenuta una veglia in suo ricordo. “È una tragedia, che ci tocca tutti da vicino – afferma il sindaco Mauro Sclavi – e che ci lascia un enorme vuoto e un grande dolore. Sarà nostro compito mantenere sempre vivo il ricordo di Gessica”. Sul luogo dell’incidente, qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori bianchi in ricordo della vittima, con un biglietto: “Spero tu possa volare oltre l’ultima stella del cielo“.