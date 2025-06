In fiamme cargo nel nord Pacifico, Alaska salva 22 marinai. Tremila auto a bordo, incendio ancora in corso

L’incidente di cui non si conoscono ancora le cause è avvenuto a largo di Adak, dove la Morning Midas, battente bandiera britannica, ha richiesto assistenza.

Una nave cargo che trasportava 3.159 automobili, di cui diverse elettriche o ibride, ha preso fuoco nel nord dell’Oceano Pacifico, a circa 300 km a largo delle isole Aleutine, che dall’Alaska si estendono verso la Russia. I 22 membri dell’equipaggio a bordo della nave sono stati salvati dalla Guardia costiera dell’Alaska, mentre l’incendio continua e a bordo ci sono quasi 2.000 tonnellate di carburante, “anche gassoso” secondo la guardia costiera. Lo riporta il sito di Fox News, che segnala come l’incidente – non si conoscono ancora le cause del rogo – sia avvenuto a largo di Adak, dove la Morning Midas, battente bandiera britannica, ha richiesto assistenza. Le imbarcazioni di soccorso della Good Samaritan, coadiuvate dalla Guardia Costiera locale, hanno portato in salvo tutto l’equipaggio, senza feriti.

La Guardia Costiera dell’Alaska aveva ricevuto martedì scorso una richiesta di soccorso che segnalava un incendio a bordo della Morning Midas, della società britannica Zodiac Maritime, con oltre tremila veicoli di cui circa 750 elettrici o ibridi. I 22 membri dell’equipaggio sono stati evacuati su una scialuppa di salvataggio e poi soccorsi da un’imbarcazione privata. Un sorvolo della Morning Midas, a centinaia di km dalla costa dell’Alaska, aveva confermato che mercoledì era ancora in fiamme, come dichiarato in un comunicato della la guardia costiera col quale sono state diffuse immagini del cargo lungo 200 metri (foto). “Al momento non ci sono indicazioni visive che la nave stia imbarcando acqua o si stia inclinando, e l’entità del danno è sconosciuta”, è stato scritto. Secondo diversi media statunitensi, lunedì è attesa una squadra di soccorso per cercare di spegnere l’incendio. I veicoli elettrici contengono batterie agli ioni di litio, generalmente sicure, ma che possono surriscaldarsi e prendere fuoco se danneggiate.