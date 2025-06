La festa si trasforma in tragedia: morti e feriti per la finale di cricket dell’Indian Premier League – Video

Le immagini delle persone che si sono riversate per le strade fuori dallo stadio M. Chinnaswamy di Bengaluru dopo la calca scoppiata durante i festeggiamenti di cricket, che ha causato diverse vittime. I tifosi erano usciti per festeggiare e dare il benvenuto ai loro eroi, i Royal Challengers Bengaluru, che hanno battuto i Punjab Kings in un’emozionante finale di cricket della Indian Premier League. La festa, con la folla gremita però, si è trasformata in tragedia: 11 tifosi sono stati schiacciati a morte e altri sono rimasti feriti.