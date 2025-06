Spalletti perde pezzi: Kean lascia il ritiro della Nazionale. Allarme in vista della Norvegia

Il vicecapocannoniere della Serie A si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra. Salterà le due gare già decisive per la qualificazione ai prossimi Mondiali

Non solo Gabbia e Locatelli: la nazionale italiana – che sarà impegnata nelle cruciali gare di qualificazione ai prossimi Mondiali – perde un’altra pedina. Parliamo di Moise Kean, attaccante della Fiorentina e autore di 19 gol nell’ultima Serie A, che ha lasciato il ritiro di Coverciano. “Risentimento muscolare alla coscia destra”: questa la diagnosi comunicata dall’Italia con una nota ufficiale.

Kean si è infortunato nel corso dell’allenamento di ieri, mercoledì 4 giugno, e ha lasciato il ritiro per tornare a Firenze e cominciare le cure per guarire dal problema muscolare. Questa la nota completa diffusa dalla nazionale italiana: “Il calciatore Moise Kean, indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri, ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso”. Difficile indicare i tempi di recupero, ma Kean avrà tutto il tempo a disposizione per recuperare prima dell’inizio della prossima stagione calcistica.

I prossimi impegni della nazionale

In attesa del Mondiale per Club, tornano in campo le nazionali e così anche l’Italia. Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno la Norvegia venerdì 6 giugno in trasferta e – dopo tre giorni, il 9 – la Moldavia al Mapei Stadium in due sfide importanti per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Soprattutto la gara contro la Norvegia di Haaland è già decisiva: gli scandinavi hanno già disputato due gare e al momento guidano il girone a punteggio pieno. Un passo falso complicherebbe tremendamente il cammino dell’Italia, che non può fallire l’appuntamento con il Mondiale per la terza volta consecutiva.