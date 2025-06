Acerbi dice no alla convocazione in Nazionale con un messaggio. Spalletti: “Ne prendiamo atto e andiamo avanti”

Il ct in conferenza stampa: "Non ha risposto, non per una questione fisica ma perché ha ripensato a quanto successo intorno a lui"

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha rifiutato la convocazione in Nazionale per le partite contro Norvegia e Moldavia dei prossimi giorni, valide per la qualificazione al Mondiale 2026. Lo ha detto il ct Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Acerbi non ha risposto alla convocazione in Nazionale, non per una questione fisica ma perché ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Noi prendiamo atto della sua scelta e andiamo avanti”, ha commentato. Il nerazzurro, fresco dell’umiliazione della finale di Champions persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain (dopo aver segnato un gol decisivo in semifinale col Barcellona) era stato convocato in azzurro per la prima volta da un anno.

“Stamattina”, racconta Spalletti, “mi ha detto per messaggio che non partecipa, io gli ho risposto e ci ho parlato per telefono. Ci sono calciatori che sono meritevoli quanto lui di avere la nostra considerazione e attenzione. Più volte ho detto di dover stare attento a quello che propone il campionato, e io l’ho convocato proprio per questo motivo, per quello che aveva fatto vedere in questo periodo. Per il momento non lo andremo a sostituire, ovviamente ci avevo già parlato tanto anche prima di ieri ma non voglio pensare a niente, solo a quello che devo fare con i ragazzi che sono qua”, informa Spalletti.