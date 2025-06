Referendum, Schlein: “Occasione per cambiare leggi che hanno fatto male al lavoro. Pd compatto”

“Questo voto è una grandissima occasione per le italiane e per gli italiani che possono andare a cambiare delle leggi che hanno fatto male al lavoro in Italia“. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, a Bari per un’iniziativa della Cgil per sostenere il voto ai referendum dell’8 e 9 giugno. Schlein ha parlato anche del referendum per cambiare una legge sulla cittadinanza che, ha ammesso, “andava modificata già prima quando il centrosinistra poteva almeno provare ad avere i numeri per farlo. Invece non è stato fatto, ne è stato testimone Michele Emiliano”.

La segretaria dem ha parlato di un Pd “finalmente unito e compatto per sostenere questa corsa” e di un voto necessario perché tocca quelle che sono le “fratture sociali di questo Paese”.