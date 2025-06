Referendum, Landini: “Ci sono tutte le condizioni per raggiungere il quorum. Vanno cancellate leggi balorde”

“Siamo qui per chiedere a tutti i cittadini di andare a votare per il referendum, pensiamo che ci siano tutte le condizioni per raggiungere il quorum“. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del comizio organizzato in piazza del Ferrarese, nel centro di Bari, a sostegno del referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. “Pensiamo che sia importante votare – ha aggiunto – perché è il modo, finalmente, per cancellare delle leggi balorde”.

Sulla manifestazione prevista in piazza a Roma per Gaza e le polemiche della Lega, Landini ha proseguito: “Le cose stanno avvenendo tutte nello stesso momento, non siamo noi a decidere cosa succede. Quindi è il momento di invitare le persone ad andare a votare e tutte le persone che hanno un po’ di buon senso pensano che sia necessario cessare la guerra a Gaza, come in Ucraina”.