Presidio contro la legge del governo sulla caccia, le associazioni: “Ecco perché è una norma ammazza-natura, fermiamola”

.” A dichiararlo è, avvocato e responsabile tutela giuridica della natura, durante il presidio organizzato dalle associazioni ambientaliste e animaliste in collaborazione con i parlamentari di, per protestare contro il disegno di legge, promosso dal ministro Lollobrigida, di stravolgere della legge 157 del 1992 che tutela la fauna e regolamenta l’attività venatoria . “Questo provvedimento va rigettato – spiega, presidente– perché è solo l’ultimo degli atti normativi che sono già stati approvati e che.” In piazza le associazioni hanno diffuso un dossier che sottolinea i principali cambiamenti presenti nella bozza promossa dal ministero dell’Ambiente.

Tra questi: l’apertura della caccia in aree oggi protette, comprese spiagge e parchi; la liberalizzazione e la cattura dei richiami vivi; l’eliminazione dei limiti per appostamenti e calendari venatori, con rischio di caccia in piena stagione riproduttiva; l’indebolimento dei controlli e delle sanzioni, con autorizzazioni facili e autocertificazioni e la messa in mora dell’Italia da parte della Commissione UE, per violazioni alle direttive Uccelli e Habitat. “Noi chiediamo al governo di dialogare con le associazioni di protezione ambientale – conclude Aiello – che hanno un know how e che, anche grazie alle sentenze della giurisprudenza degli ultimi anni, hanno permesso di avere oggi un ambiente più vivibile.”