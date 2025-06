Chiusure per lavori in arrivo lungo la rete metropolitana di Milano. Atm, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici milanesi, ha annunciato una serie di interventi per il rinnovo della linea M2, la verde, inaugurata nel 1969. Per gli utenti significherà non poter scendere o salire sui treni ad alcune fermate.

La prima a chiudere è Cimiano, dal 7 giugno al 13 settembre: qui deve essere realizzato un nuovo ascensore per raggiungere il piano dei treni e migliorare l’accessibilità. Fino al 18 luglio i treni viaggeranno a velocità limitata tra le stazioni di Cimiano e Cascina Gobba per permettere di completare le barriere acustiche a tutela dei residenti che vivono nelle vicinanze della metro.

Dal 19 luglio al 7 settembre, invece, saranno chiuse le stazioni di Moscova e Lanza e i treni non circoleranno tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi per lavori. Per compensare i disagi, sarà riorganizzata la circolazione di bus e tram.