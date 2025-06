Grimaldi contro Meloni: “Conflitto di interessi del suo capo di gabinetto, riferisca” – Video

“Abbiamo appreso di un possibile conflitto di interessi del capo di gabinetto della presidente del Consiglio. Chiediamo che venga a riferire in Parlamento”. A richiedere un’informativa urgente a Giorgia Meloni è il deputato di Avs, Marco Grimaldi, che ha portato alla Camera il servizio di Report, secondo cui il capo di gabinetto della premier, Gaetano Caputi, avrebbe un conflitto d’interessi. In particolare, secondo la trasmissione in onda su Rai 3, Caputi, che per conto del governo gestisce le vicende bancarie, avrebbe quote non dichiarate di due società che operano nei crediti deteriorati.