Schlein ai gazebo per i referendum: “Usate ogni minuto disponibile per convincere più gente possibile a votare”

“Mancano pochi giorni e abbiamo bisogno di tutto il vostro impegno per coinvolgere tutte le persone che conoscete: usate ogni minuto disponibile per convincere più gente possibile ad andare a votare. C’è il quorum e dobbiamo lavorare per convincere tutti e tutte ad esercitare il loro diritto e andare a votare”. Lo ha detto la segretaria Dem Elly Schlein al gazebo per i referendum di Nettuno.

La deputata Pd ha parlato anche dei quesiti, spiegando “in un minuto” i punti salienti, cioè diritto al “reinserimento se un lavoratore viene licenziato illegittimamente”. “L’altra questione è quella della sicurezza sul lavoro, non dobbiamo accettare tre morti sul lavoro al giorno”, ha proseguito Schlein. Poi c’è “un altro referendum sul lavoro” che guarda alla precarietà e che chiede di indicare “una precisa causale” se “vuoi fare un contratto a tempo determinato” al posto di uno a tempo indeterminato. Schlein ha poi ricordato la battaglia per il salario minimo, promettendo di continuare a portarla avanti. Quindi ha concluso parlando dell’ultimo quesito, quello sulla cittadinanza.