Un ragazzino di 12 anni è stato sorpreso con una pistola scacciacani (a salve) nello zaino in una scuola media di Perugia. La notizia è stata data dall’edizione umbra del Messaggero: l’episodio risale alla mattina del 30 maggio, e il ritrovamento è avvenuto durante un round di ispezioni negli zaini degli studenti da parte dei docenti dopo che un componente del personale della scuola aveva denunciato la sparizione di un cellulare. Gli alunni hanno dovuto aprire le borse per permettere i controlli quando, con grande sconcerto, è stata ritrovata, sul fondo dello zaino del 12enne e fra i libri, una pistola scacciacani, un arma che non esplode proiettili ma emette segnalazioni acustiche. Strumento inoffensivo, ma che ha destato preoccupazione se ritrovata tra gli effetti personali di un giovanissimo alunno. I carabinieri sono intervenuti in classe, contattando la famiglia del minore e affidandolo ai genitori. La vicenda è ora all’attenzione di Flaminio Monteleone della Procura dei minori per eventuali provvedimenti da indirizzare al ragazzino. Il cellulare oggetto di furto è stato poi ritrovato e riconsegnato al proprietario legittimo.