Gaza, Tajani: “Il piccolo Adam verrà in Italia, forse sarà operato l’11 giugno”

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri parlando dell'unico figlio rimasto in vita della pediatra palestinese che ne ha persi altri 9 in un raid israeliano

L’Italia continua a vendere armamenti a Israele nonostante i massacri di Gaza e poi offre cure ai bambini che sopravvivono ai bombardamenti. “La mamma di Adam ha deciso di farlo venire in Italia, verrà appena possibile, appena risolti i problemi di autorizzazione, accompagnato dalla zia e da altri 4 bambini, i figli della zia”, ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso di Forza Italia giovani parlando dell’unico figlio rimasto in vita della pediatra palestinese che ne ha persi altri 9 in un raid delle Israel Defense Forces. “Appena possibile – ha aggiunto – partirà anche il marito. Questo dimostra quanto il popolo palestinese guardi all’Italia come luogo di speranza”. E a chi gli chiedeva se ci fosse una data ha replicato che “potrebbe essere operato il giorno 11, ma è una data orientativa”.

Il bimbo potrebbe essere curato all’ospedale Niguarda di Milano. L’ospedale milanese è una delle strutture che potrebbero ospitarlo. La Regione Lombardia ha rinnovato in queste ore la disponibilità ad accoglierlo con il padre, ma anche con altri pazienti che arriveranno da Gaza.

La decisione verrà presa a livello nazionale e il Niguarda non è la sola opzione. Nei giorni scorsi era stato l’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ad offrire la disponibilità della Regione, ricordando che ci sono già altri bambini di Gaza in cura sul territorio. L’ipotesi Niguarda avrebbe preso quota anche dopo un contatto tra lo stesso Bertolaso e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che oggi ha annunciato che Adam verrà in Italia e che potrebbe essere operato l’11 giugno, anche se lo stesso ministro ha chiarito che si tratta di una data orientativa.