Finta molotov davanti alla Trattoria Arci Traverso a Milano: “È una chiara intimidazione fascista”

Nella tarda mattinata del 31 maggio la Trattoria popolare ‘Arci Traverso’ di Milano ha ricevuto “un’intimidazione di matrice fascista” quando, all’ingresso del locale, è stata ritrovata una finta molotov. A darne notizia è stato il personale del locale nella sua pagina Facebook, dove si vede – scrivono nel post – “una bottiglia vuota con etichetta che ritrae il Duce a cavallo e sotto la scritta ‘Italiani si nasce, non si diventa’ “. Sul collo della bottiglia una corona di fiammiferi attaccati con del nastro adesivo e il finto innesco “formato da uno scottex bruciacchiato”.

La Trattoria popolare, che ha sede nel quartiere di Cagnola-Villapizzone, è da tempo in prima linea nella lotta per la salvaguardia dei diritti dei soggetti più vulnerabili della società, al fianco dei movimenti pro-Palestina e collabora insieme ad altre realtà e associazioni del territorio sul contrasto alla gentrificazione, alla speculazione urbana e all’abbandono di aree pubbliche, rivendicando il diritto all’abitare. Nata nel 2015, è diventata il punto di riferimento per presidi comunitari e iniziative dal basso, spettacoli musicali e culturali ma anche confronti ideologici e politici.

Reattivo il commento all’episodio: “Un’intimidazione che ci diverte e che conferma la forza e l’efficacia del nostro lavoro sociale, culturale e politico nel quartiere”.

Sostegno al locale è arrivato anche dalla Cgil di Milano che parla di “un gesto inquietante che non può essere sottovalutato”: “Quanto accaduto non è soltanto un attacco a un presidio culturale, sociale e solidale del quartiere, ma rappresenta un segnale allarmante per l’intera città. C’è chi vorrebbe intimidire chi ogni giorno costruisce spazi di partecipazione, mutualismo e accoglienza, promuovendo valori di giustizia, uguaglianza e antifascismo”. Così “la Cgil Milano, da sempre impegnata nella difesa della democrazia e dei diritti, condanna con fermezza ogni rigurgito fascista e ogni tentativo di riportare nella nostra quotidianità linguaggi, simboli e pratiche violente, razziste, discriminatorie. Chi pensa di fermare con la paura le energie vive di questa città si troverà davanti una comunità forte, determinata e unita. Saremo al fianco di Arci e della rete associativa e democratica milanese in tutte le iniziative pubbliche che verranno promosse in risposta a questo atto vile”.