Vigile del fuoco rimuove bandiera palestinese dal monumento a Emanuele Filiberto a Torino (poi la sventola) – Video

A Torino un vigile del fuoco è stato chiamato per rimuovere una bandiera palestinese che era issata sul monumento a Emanuele Filiberto in piazza San Carlo. Il vigile del fuoco ha poi sventolato la bandiera tra gli applausi dei presenti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’intervento è stato richiesto per motivi “di sicurezza“. In piazza c’erano anche i giovani attivisti che da giorni mettono in atto un presidio permanente per denunciare il genocidio in Palestina chiedendo lo stop ai rapporti con Israele.