Processo strage di Cutro, i ministeri di Economia e Infrastrutture citati come responsabili civili

I familiari delle vittime e i superstiti della strage di Cutro potranno ottenere un risarcimento dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dal ministero delle Infrastrutture. Questo perché “la responsabilità civile per i fatti oggetto del capo di imputazione è da attribuirsi ai rispettivi datori di lavoro degli imputati”. Lo scrive nel decreto, con cui ha aperto le porte del processo alle parti civili, la gup di Crotone Elisa Marchetto. La decisione accoglie parzialmente la richiesta presentata dagli avvocati di Marco Bona, Enrico Calabrese e Stefano Bertone, che rappresentano alcuni dei familiari delle vittime.

Ormai inserito nel fascicolo del processo a carico dei militari, imputati per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, nello stesso decreto il gup ha citato il Fondo di garanzia delle vittime della strada presso la Consap. Come previsto dal Codice delle assicurazioni, infatti, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici deve rispondere nel caso di incidenti causati da natanti privi di copertura finanziaria.

E questo a dispetto di quello che, in occasione del primo processo a carico degli scafisti, la stessa Consap aveva sostenuto in aula a Crotone dove ha contestato che il caicco Summer love, distrutto a un chilometro dalla spiaggia di Cutro, non era “un’imbarcazione adibita al trasporto e dunque assoggettabile al codice delle assicurazioni”. Quella volta, il Tribunale le aveva dato ragione ma per un altro motivo, e cioè perché la Consap non aveva partecipato all’incidente probatorio, e quindi alla raccolta degli elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa. La decisione della gup, adesso, è diversa perché sul banco degli imputati ci sono quattro ufficiali della guardia di finanza e due della guardia costiera. Per questo, i ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture e la Consap sono stati invitati a presentarsi all’udienza del prossimo 9 giugno, quando il giudice deciderà se rinviare a giudizio o prosciogliere i sei militari accusati del ritardo nei soccorsi.

Chi non ci sarà a quell’udienza, invece, sono il ministero dell’Interno e la presidenza del Consiglio dei ministri la cui richiesta di citazione, presentata dai legali delle parti civili, è stata dichiarata inammissibile perché “priva di causa pendenti”. “La riproporremo in dibattimento” assicurano i legali dei familiari delle vittime che si sono detti “molto delusi dinanzi all’esclusione quali responsabili civili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno”. “Il governo – hanno ribadito gli avvocati – era chiamato in quanto innanzitutto costituzionalmente responsabile dell’operato degli imputati quale rappresentante processuale dello Stato e primo destinatario degli obblighi di salvataggio. Il Viminale in quanto, con direttive e tavoli tecnici, ha sempre determinato la catena di comando degli imputati divenendone a sua volta responsabile. La loro assenza non rende giustizia alla portata e realtà delle responsabilità apicali e di sistema della tragedia, ferme quelle degli imputati”.

Sulle responsabilità dei militari non ha dubbi Salvini che, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Crotone, difende la guardia costiera e la guardia di finanza. Nello stesso giorno in cui il suo ministero è stato citato come responsabile civile, il leader della Lega era in Calabria, a Reggio per il suo “tour sul Ponte sullo stretto”. Da lì è intervenuto sul processo: “Rispetto le indagini in corso. Sono sicuro che donne e uomini della guardia costiera ogni giorno, h24, fanno il massimo per salvare vite. Nessuno mai mi convincerà che un uomo o una donna in divisa non fa il massimo, mettendo a rischio la sua vita, per salvare altre vite”.

“Un sindacato dice che io ho chiamato Occhiuto per far ritirare la richiesta di costituzione di parte civile avanzata dalla Regione? – conclude – Non ho chiamato Occhiuto. Non sento Occhiuto da un tot”. Eppure, a proposito della decisione della giunta regionale di centrodestra, sulla pagina Facebook dell’Usim, l’Unione sindacale italiana Marina, si legge: “Fondamentale è stato l’intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sen. Matteo Salvini”.