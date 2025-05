“Il governo ci ignora, stop al silenzio sul genocidio a Gaza”: studenti di Roma in piazza

Gli studenti di Roma Est si sono dati appuntamento a Piazza delle Camelie per dare via a un corteo pacifico in solidarietà con Gaza e per la pace che si è snodato sino a Villa Gordiani, nella zona orientale della Capitale. Presenti diversi studenti OSA nonché i docenti della scuola “Tullio Levi – Civita”. Gli studenti si vogliono mobilitare affinché la chiusura dell’anno scolastico, non coincida con un abbassamento dell’asticella dell’attenzione nei confronti di quanto sta accadendo in medio oriente.

Anche una docente esprime il proprio punto di vista sfilando in corteo: “Non siamo tantissimi ma c’è da parte di tutti la necessità di farsi sentire in ogni modo, mi dispiace per chi si sveglia dopo 20 mesi passati a coprire un massacro ingiustificabile. C’è stata una censura disgustosa, solo in Occidente, il resto del mondo ci giudica per il massacro che stiamo perpetuando. Non serve ideologia precisa, questo è un crimine contro l’umanità è una questione di diritto”.