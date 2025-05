Dl Sicurezza, Fratoianni: “È un decreto della stupidità e dell’ipocrisia, le persone hanno bisogno di diritti”

“Questo è il decreto della stupidità e dell’ipocrisia, che non fa altro che aumentare l’insicurezza delle persone. E con essa la loro rabbia. I cittadini italiani hanno bisogno di diritti, di lavoro, di un tetto sopra la testa”. Sono le parole di Nicola Fratoianni di Avs, intervenuto in dichiarazione di voto poco prima della fiducia sul decreto Sicurezza. Il leader di Sinistra italiana ha citato quelle che secondo lui sono le vere insicurezze che affliggono gli italiani, come quella della precarietà, delle morti e degli incidenti sul luogo di lavoro, dell’abitare, della crisi climatica. “E voi, invece, vi voltate dall’altra parte e rispondete soffocando il dissenso” ha aggiunto rivolto alla maggioranza.