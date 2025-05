Impresa di Matteo Gigante che ha staccato il pass per il terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurro, numero 167 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, numero 20 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 in tre ore e otto minuti di gioco. Nel prossimo turno il livello di difficoltà si alzerà ulteriormente: lo attende infatti Ben Shelton, numero 13 al mondo.

“Mamma mia, ma è tutto vero?“, ha esclamato l’azzurro incredulo e visibilmente emozionato nell’intervista a caldo dopo la vittoria. “Mi sento benissimo E’ stata una lotta, lui è un giocatore straordinario, ho giocato davvero bene. Ho lavorato tanto in questo mese per arrivare a mostrare calma in campo, grazie al mio team perché il lavoro sta pagando“, ha aggiunto il 23enne romano, diventato un beniamino del pubblico parigino. “Da due settimane qui mi sto trovando benissimo. E continuerò a starci”.

Su quale sia stata la chiave per battere un giocatore del calibro di Tsitsipas: “Ho impostato la partita sul suo rovescio; io ho giocato con grande convinzione, veloce con i piedi per togliere il tempo alla palla, per fargliela arrivare più veloce e mandarlo fuori giri. Questa è stata l’arma principale. E’ la vittoria più grande della mia vita”.

L’elemento principale che ha fatto la differenza per il tennista italiano è stata la serenità: “Anche nel quarto set, dopo il match point, ho dovuto fronteggiare delle palle break e l’ho fatto con la forza della tranquillità. Oggi ho avuto personalità“.

E proprio quella parola, personalità, è una caratteristica che non gli è mai mancata: “Ognuno ha il suo percorso. Ho avuto momenti difficili, ma anche nei momenti brutti sempre riuscito a risalire bene. – ha affermato Gigante – Nel 2021 sono stato fermo 6 mesi per il gomito, poi la mononucleosi. Ci saranno anche altri momenti complicati, ma l’importante è affrontarli nel modo migliore. Ora sto facendo miglioramenti importanti, ma parte tutto da lontano, battendo sul ferro ogni giorno”.