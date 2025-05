“Decreto paura”, M5s solleva cartelli contro la maggioranza e il dl Sicurezza: scoppia la bagarre – Video

Bagarre nell’Aula della Camera prima del via libera al decreto Sicurezza. Dai banchi delle opposizioni, in particolare da quelli del M5s, sono stati sollevati cartelli sui quali si legge: “Né liberi né sicuri”, “Non si arresta la protesta”, “La democrazia non si piega”, “Decreto paura”. Poco prima aveva finito di parlare Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, che aveva attaccato il centrosinistra, accusandolo di seguire “gli ermellinati, a cui noi preferiamo il nostro vicino di casa delle periferie, che voi avete abbandonato”.