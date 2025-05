Sicilia, l’assessora regionale Nuccia Albano nominata consulente del medico di Messina Denaro. Poi il passo indietro

È durata meno di un paio d’ore la nomina di Nuccia Albano – assessora regionale alla Famiglia del governo Schifani, in quota Cuffaro – come consulente medico-legale nel processo a carico di Alfonso Tumbarello, il medico accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico per aver curato e protetto il superlatitante Matteo Messina Denaro. A Marsala oggi pomeriggio si celebrava l’udienza per affidare gli incarichi di consulenza e i difensori del medico di famiglia dell’ex latitante hanno indicato proprio Albano. Una designazione che ha subito sollevato un’ondata di polemiche: “Nuccia Albano ricopre un ruolo istituzionale, quello di assessore regionale, per il quale non ci possono essere situazioni ambigue, che si possono prestare all’equivoco se non alla polemica”, ha dichiarato Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd.

Albano è una stimata medica legale, è stata perfino nel gruppo di consulenti che ha esaminato i corpi delle vittime della strage di Capaci, compreso quello di Giovanni Falcone. L’assessora della Dc, molto vicina a Totò Cuffaro, è anche la figlia del vecchio capomafia di Borgetto (Palermo) degli anni ’40, Domenico Albano, morto in ospedale mentre era detenuto e implicato nella vicenda del bandito Salvatore Giuliano. Intervistata da Report, all’uscita di una scuola a Palermo, l’assessora rispose: “Non posso rinnegare la storia di mio padre”. Dopo il clamore della sua risposta però chiarì: “Ho detto che non rinnego la storia di mio padre. Ma è chiaro che volevo dire che non rinnego mio padre. Premetto che è morto 60 anni fa, quando io ne avevo 10. Ho saputo, solo quando sono diventata grande, che aveva avuto problemi con la giustizia e che era stato in carcere. Ho di lui il ricordo di una bambina innamorata del proprio papà e da lui adorata. Sono cresciuta senza la figura paterna e con una madre che mi ha inculcato il desiderio della giustizia e l’amore per la legalità“.

Adesso, dopo avere accettato l’incarico in favore del medico di Messina Denaro, travolta dalle polemiche, Albano ha infine annunciato di avere rinunciato, poche ore dopo la nomina: “Negli anni in cui ho lavorato presso l’istituto di medina legale al Policlinico di Palermo ho conosciuto il dottore Tumbarello – ha spiegato – in qualità di specializzando in medicina legale; dopo la sua specializzazione l’ho incontrato negli anni solo 3-4 volte in occasione di convegni. Il figlio, che è medico, nei giorni scorsi mi ha chiesto di volersi avvalere della mia consulenza e per una questione di colleganza avevo accettato ma, vista l’enfatizzazione della vicenda e l’ennesimo tentativo di strumentalizzare vicende familiari già ampiamente chiarite, ho rinunciato all’incarico”.

Tumbarello, medico di base a Campobello di Mazara, ormai in pensione, è sotto processo con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. Secondo la Procura di Palermo, avrebbe garantito assistenza sanitaria al boss Messina Denaro durante la sua lunga latitanza, consapevole della sua identità. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Gianluca De Leo ha chiesto per lui una condanna a 18 anni. La sentenza per Tumbarello era attesa lo scorso 7 maggio, ma a sorpresa il tribunale di Marsala ha disposto nuove perizie sulla mole di ricette e prescrizioni fatte dal medico a favore dell’ex latitante ma a nome di Andrea Bonafede, che gli aveva prestato l’identità. La sentenza è attesa adesso dopo l’estate.