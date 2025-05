Conte: “Meloni a Confindustria megalomane. Vende solo chiacchiere, è totalmente scollata dalla realtà”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dice agli imprenditori di “pensare in grande”? “Lei è molto megalomane perché dopo 26 mesi di tracollo della produzione, dopo il caro bollette ed il caro energia dice agli imprenditori ‘pensate in grande’ ma li fa agire in piccolo”. A dirlo è il presidente del M5s Giuseppe Conte, prima di partecipare a Roma, alla presentazione del libro Il vento tra le mani. Vita politica del Sindaco pescatore di Dario Vassallo. La realtà è che questo Paese sta andando alla deriva, grazie all’incapacità di questo governo. Vende solo chiacchiere, è completamente scollata dalla realtà che vive il Paese”. Poi sul decreto sicurezza: “Questo paese non ha bisogno di inasprimenti di pene e nuove fattispecie di reati, questo Paese ha bisogno di forze dell’ordine che girano nelle nostre periferie. Bisogna presidiare il territorio in modo serio, senza propaganda. Quando invece ci sono misure che colpiscono il malcontento sociale e il dissenso politico, si va verso uno Stato repressivo che mette un tappo alle libere manifestazioni democratiche”. E sulle Comunali aggiunge che sono stati “premiati i progetti credibili. Qui non si tratta di campo largo, campo stretto, basso, alto, giusto, campo santo. I cittadini votano i progetti politici e il Movimento 5 Stelle si preoccupa di costruire progetti politici seri concreti che mantengano gli impegni che annunciano ai cittadini. Le sole sommatorie aritmetiche non funzionarono, ma soprattutto non funzionano il giorno dopo il voto”.