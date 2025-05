Neanche in un film: il portiere segna in rovesciata al 118esimo, l’incredibile epilogo dello spareggio salvezza in Puglia | Video

Meglio di Provedel, almeno come qualità del gesto tecnico. Sicuramente si è trattato di un finale da sogno per concludere una stagione segnata da tante difficoltà e diverse delusioni. A due minuti dalla fine dello spareggio playout contro il Santeramo, la Virtus Bisceglie ha ottenuto una salvezza insperata grazie a un gesto incredibile del portiere Ciccio Musacco. È stato proprio lui, con una spettacolare mezza rovesciata su calcio d’angolo, a segnare il gol dell’1-1 al minuto 118, garantendo la permanenza della squadra nel campionato di Promozione pugliese alla quale bastava un pareggio per salvarsi.

Una partita sofferta, in cui i biancazzurri hanno sprecato numerose occasioni, colpito una traversa e si sono trovati in inferiorità numerica – in nove contro undici – dopo le espulsioni di Dascoli e Camporeale nel primo tempo supplementare. L’incredibile rete del portiere ha subito fatto il giro del web grazie a un video diventato virale. Il Santeramo era passato in vantaggio al 19esimo del primo supplementare con Cantalice, ma l’orgoglio e la determinazione della Virtus sono stati premiati dal colpo d’autore di Musacco. Al termine dell’incontro, è esplosa tutta la gioia della Virtus Bisceglie che ha festeggiato la permanenza in Promozione e il suo portiere, diventato a sorpresa l’eroe della domenica.