Messina (Intesa): “Riarmo? Con tutti i poveri che abbiamo pensiamo all’uso del debito pubblico”

“Certo che possiamo fare il grande riarmo, ma con tutti i poveri che abbiamo in questo Paese dobbiamo capire come usare il debito pubblico“. Il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina lo dice e lo ridice nel corso del suo intervento dal palco del Consiglio nazionale della Fabi. Il ragionamento del banchiere nasce dalla considerazione che il mondo attuale è radicalmente cambiato rispetto a pochi anni fa e, nel Messina-pensiero, il contesto bellico a livello internazionale, che si tratti di guerra armata o commerciale, giustifica alcuni mezzi come un Golden Power agguerrito, quale quello applicato dal governo Meloni a Unicredit nell’operazione Banco Bpm.

“Il Golden Power è qualcosa che fa parte del nuovo mondo, noi stiamo parlando prima di tutto di renderci indipendenti dall’energia e dal gas russo – dice – Parliamo di riarmo, cioè invece di guardare ai poveri pensiamo a comprare le armi in un Paese che non ha la bomba atomica, non capisco che cosa dobbiamo fare noi con tutte queste armi”. Comunque sia, riprende dopo aver ricevuto un lungo applauso ,”oggi siamo in questo contesto e le questioni che riguardano il risparmio sono di indipendenza nazionale, sono sicurezza nazionale e io francamente mi stupisco che non ci si sia pensato prima”.

Poi sta all’intelligence valutare la qualità degli accordi: “Ci sono i servizi segreti che sapranno se le operazioni sono fatte bene – continua – se uno non si rende conto che queste sono le valutazioni, si infila in meccanismi in cui tutti litigano, ma è chiaro che bisogna essere consapevoli che questo è il nuovo mondo in cui ci si trova e in cui operi, poi i paletti posti, l’interazione con le regole di vigilanza, sono aspetti che verranno visti con i supervisori, ma non mi stupisco che ci sia questo elemento che deve essere considerato, perché oggi siamo in un mondo completamento diverso”.

In altre parole, se la corsa agli armamenti è fuori luogo, il contesto internazionale, Trump incluso, giustifica l’intrusione dello Stato negli affari di chi fa affari all’estero. Soprattutto se gli affari riguardano le banche e il denaro depositato in banca. “Un soggetto come Intesa è un soggetto di sicurezza nazionale. Noi abbiamo 1 trilione e 400 miliardi di risparmi degli italiani, possiamo essere liberi di considerare che questo risparmio lo possiamo portare da un’altra parte? Sarei stupido se lo pensassi”, -ribadisce quindi Messina, con un accenno neanche troppo indiretto all’accordo di cogestione del risparmio tra Generali e i francesi di Natixis che ha fatto infuriare il governo.

“Per come si stanno costruendo le operazioni, per le modalità con cui si stanno sviluppando, devo dire che non è un’immagine da best practice: il Paese, secondo me, non sta mostrando una capacità di gestire con eleganza determinate fasi”, è infine la visione d’insieme sulla febbre delle compravendite bancarie. “Devo dire che ad oggi io non vedo un grandissimo valore in quello che sta accadendo”, quindi “prima si concludono queste fasi di grande incertezza, meglio è per il nostro Paese”.