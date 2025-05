“Non volevo abbandonarli, ma ora per il bene dei miei figli forse è meglio che non torni più”. Ha affidato ad alcuni amici, come riportano Corriere e Repubblica, questo messaggio la giovane mamma di due bambini di 2 e 4 anni, abbandonati in casa a Torino. I piccoli, soccorsi e salvati da carabinieri e vigili del fuoco grazie all’intervento di una assistente sociali, sono stati affidati a una famiglia. I piccoli, lo scorso 23 maggio, erano stati trovati da soli in un appartamento invaso da rifiuti, sporcizia e dai rimasugli del consumo di crack.

La madre, 25 anni, brasiliana, avrebbe riferito di essersi spaventata dopo avere letto la notizia del ritrovamento. Con l’assistente sociale aveva un appuntamento venerdì mattina e forse il mancato appuntamento e il relativo allarme, forse era volontario. Entrambi i minori sono stati portati per accertamenti all’ospedale infantile Regina Margherita e dimessi poco dopo. La donna, intanto, è stata denunciata per abbandono di minore.