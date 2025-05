Centinaia di sudari in piazza per ricordare le vittime di Gaza: “Nella Striscia un genocidio, non in nostro nome”

Sono alcune centinaia le persone arrivate in Piazza Vittorio Emanuele II a Roma per ricordare le vittime di Gaza. “La rilevanza di un appuntamento come questo con i sudari è un modo per compattare quella voce, che prima era un sussulto, che dice no non possiamo sostenere un genocidio a Gaza” spiega la scrittrice e storica Paola Caridi, tra le animatrici della manifestazione. “È anche una pressione nei confronti del governo, non solo italiano ma anche europei, perché attuino quei passi come le sanzioni ad Israele, la sospensione definitiva dell’accordo di associazione fra Unione europea e Israele e soprattutto che la giustizia internazionale possa fare il suo corso”,