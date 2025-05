Napoli, strade del centro invase dai tifosi: una marea azzurra con fumogeni e trombette in attesa della partita

A Napoli è già festa scudetto. Migliaia di tifosi hanno invaso il centro storico per raggiungere i 3 punti della città dove sono stati allestiti i maxischermi per assistere al match contro il Cagliari, decisivo per il tricolore. La marea azzurra con fumogeni e trombette ha attraversato via toledo e ha raggiunto una Piazza del Plebiscito già stracolma da diverse ore. Si attende solo il fischio d’inizio e il clima in città è incandescente.