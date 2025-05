McTominay eroe di Napoli: l’ennesimo orrore di mercato del Manchester United è stata la svolta di Conte

Di questi tempi una battuta sul Manchester United non si nega a nessuno. Del resto, tale è la sproporzione tra gli investimenti in nuovi giocatori fatti dai Red Devils nell’ultimo decennio e i risultati ottenuti sul campo che non è possibile in alcun modo per la società sottrarsi al fuoco di critiche imperante. Sui media inglesi si è letto, dopo la sconfitta nella finale di Europa League che ha lasciato gli uomini di Ruben Amorin fuori dalle coppe per la prossima stagione, che “il Manchester United è diventato il triangolo delle Bermuda del calcio mondiale”. Nel senso che inghiotte tutto, giocatori, allenatori, dirigenti, facendo perdere ogni traccia di pregresse, e certificate, competenze. Tristi controfigure di campioni che furono (o che potrebbero diventare), onesti figuranti senza arte né parte. A quest’ultima categoria apparteneva fino alla scorsa estate Scott McTominay, prodotto del vivaio dei Red Devils e da loro sopportato, più che supportato, nel corso di tutte le stagioni trascorse in prima squadra. Un soldatino buono per tutte le posizioni ma alla fine decisivo e importante in nessuna.

A McTominay sono bastati dieci mesi a Napoli per cambiare la percezione che tutti avevano di lui. Perché nessuno si era reso conto che quella “tela bianca ideale per lavorarci sopra” (così Josè Mourinho ai tempi dello United) nascondesse in realtà del tessuto pregiato, di quelli che si utilizzano nelle occasioni importanti, facendo un figurone. Nel 4-3-3 di Antonio Conte il robottino di Manchester si è trasformato in un centrocampista dinamico e creativo impostosi come elemento fondamentale (12 gol, miglior centrocampista marcatore della Serie A) nel Napoli tornato a vincere lo Scudetto. Quel titolo nazionale che McTominay ai tempi della scuola elementare aveva messo in cima alla sua lista dei desideri, e quale squadra meglio di quella ancora guidata da Alex Ferguson gli avrebbe permesso di avverarlo se fosse stato così bravo da riuscire a entrarci? Invece il post–Ferguson in casa United si è trasformato in una valle di lacrime e McTominay ha dovuto emigrare a sud, accompagnato da un sospiro di sollievo dall’Old Trafford che, quanto meno, da quel soldatino ci aveva ricavato 30.5 milioni di euro, per coronare il suo sogno da bambino.

Se a Manchester lo si era visto mediano, difensore centrale, seconda punta, centrocampista box to box, in quel tipico tourbillon che accompagna quei giocatori un po’ indefiniti che sanno fare benino quasi tutto, a Napoli McTominay ha trovato un ruolo maggiormente definito, quello di centrocampista sinistro in una mediana a tre, con licenza di avanti quando la squadra, in fase di possesso, si ridefinisce con un 4-2-3-1. Questione di struttura e organizzazione, certo, ma quelle c’erano anche a Manchester con Mourinho, Solskjaer o Ten Hag, e forse in quantità eccessiva. Come ha scritto recentemente il Times, McTominay a Napoli è sembrato come liberato, sciolto dai troppi legacci che ne avevano sempre definito il profilo. In Serie A, campionato spesso criticato per tatticismi e atteggiamenti troppo speculativi, lo scozzese si è scoperto giocatore non solo di quantità ma anche di qualità. Lo si è visto provare colpi di tacco, cercare molto più spesso la profondità (ha completato il doppio dei passaggi rispetto alla sua migliore stagione allo United), calciare le punizioni (mai fatto in 178 partite di Premier), e una quasi finisce nel sacco se il portiere del Parma Suzuki non l’avesse deviata sulla traversa. E poi i gol: prima di quello contro il Cagliari che ha sbloccato la partita Scudetto ne sono arrivati altri, pesantissimi, contro Inter, Torino, Atalanta, Monza, Empoli. In Premier aveva impiegato quattro stagioni per toccare la doppia cifra.

McTominay non è l’unico ex Manchester United che in stagione è riemerso dalle ombre dell’Old Trafford ritagliandosi un posto sotto i riflettori. Con lui c’è il brasiliano Antony, che appartiene alla categoria opposta a quella dello scozzese. Estroso, funambolico, di squisita caratura tecnica, il brasiliano è tipico giocatore arrivato all’Old Trafford con le stimmate del potenziale campione, come certificato dall’esagerato prezzo pagato per il suo cartellino, 95 milioni di euro più 5 di bonus. Invece Antony è diventato un meme, una figura tragicomica, il flop del decennio (il peggior acquisto nella storia della Premier secondo il Guardian), simbolo perfetto dei ricchi scemi che scialacquano il denaro solo perché ne possiedono a pacchi. “A proposito di soldi buttati, entra Antony”, fu il lapidario commento di un telecronista al suo ingresso in campo contro il Brighton, ultima delle sue 62 apparizioni (con soli 5 gol) con la casacca dei mancuniani. Non che all’Ajax avesse numeri da bomber (del resto è un’ala), ma la quantità di giocate, assist e azioni pericolose create lo avevano imposto come uno dei grandissimi del campionato.

A fine gennaio Antony è stato spedito per disperazione al Betis Siviglia e, improvvisamente, è tornato quello di Amsterdam. Una quantità impressionante di giocate di ottima fattura, assist, dribbling e gol di grande bellezza, come quello contro l’Espanyol sotto l’incrocio dei pali. In più, un feeling pazzesco con l’ambiente, dai tifosi ai compagni di reparto, su tutti l’intramontabile Isco e l’opposto (di fascia) Ezzalzouli. Con quest’ultimo ha steso la Fiorentina nelle semifinali di Conference: gol all’andata, rete del vantaggio su punizione al ritorno al Franchi, più l’assist per la rete del 2-2 finale. Il Betis Siviglia è finito sesto nella Liga (di Antony l’ultimo gol del campionato per i Bèticos, nel pareggio casalingo contro il Valencia) e andrà in Europa League, ma soprattutto mercoledì si giocherà contro il Chelsea la prima finale europea della sua storia. Sono bastati quattro mesi di Spagna per tornare ad ammirare un giocatore che ovviamente non vale 100 milioni di euro (“volevamo vedere fino a che punto sarebbero arrivate le offerte del Manchester United”, disse Edwin van der Sar dell’Ajax al termina della trattativa), ma che nemmeno poteva essere la fumosa e, a volte, patetica controfigura vista all’Old Trafford. Antony e McTominay, così diversi eppure così eguali, nel tratteggiare storie che parlano di ambienti e circostanze come principali fattori negativi di determinati percorsi. Il problema non erano loro, come hanno dimostrato a Napoli e Siviglia. Il problema si chiama Manchester United.