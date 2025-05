Tabellone Roland Garros: percorso a ostacoli per Sinner, Zverev o Djokovic in semifinale. Musetti sogna la rivincita con Alcaraz

Sarà Arthur Rinderknech il primo ostacolo sul cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone dell’Open di Francia in cui l’altoatesino sarà protagonista insieme Lorenzo Musetti (entrambi teste di serie) e agli altri azzurri: Luca Nardi, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Niente da fare per Matteo Berrettini che anche quest’anno ha dato forfait per l’ennesimo problema fisico.

IL TABELLONE FEMMINILE – Paolini debutterà contro Yuan. Pericolo Swiatek ai quarti

Per Sinner il percorso verso la finale si fa insidioso. Dal suo lato del tabellone ci sono infatti le teste di serie più alte: l’altoatesino potrebbe misurarsi con Draper ai quarti, poi uno tra Zverev e Djokovic in semifinale. Il numero uno al mondo potrebbe però prima incrociare Davidovich Fokina al terzo turno e uno tra Rublev e Fils negli ottavi di finale.

Lorenzo Musetti è stato invece collocato nella parte bassa del tabellone. Il carrarino esordirà contro un qualificato o un lucky loser. Il numero 7 del ranking Atp potrebbe sfidare Rune agli ottavi, poi il possibile quarto di finale con Fritz e la semifinale con Alcaraz, proprio come successo agli Internazionali d’Italia.

Lo spagnolo, vincitore lo scorso anno a Parigi, debutterà contro Kei Nishikori e al secondo turno potrebbe affrontare Luca Nardi che prima dovrà però vedersela con l’ungherese Marozsan all’esordio. Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, Cobolli aspetta un qualificato o lucky loser mentre Passaro giocherà contro l’olandese De Jong. Diversi i primi turni interessanti che vedono protagonisti gli italiani: dal match tra Sonego e Shelton fino alla sfida tra Bellucci e Draper.

Tabellone Roland Garros, il percorso di Sinner

Primo turno: Rinderknech

Secondo turno: Atmane/Gasquet

Terzo turno: Davidovich Fokina/Lehecka

Ottavi: Fils/Rublev

Quarti: Draper/De Minaur

Semifinale: Zverev/Djokovic

Tabellone Roland Garros, il percorso di Musetti

Primo turno: qualificato/lucky loser

Secondo turno: Royer/Baena

Terzo turno: Nakashima/Navone

Ottavi: Rune/Medvedev

Quarti: Fritz/Tiafoe

Semifinale: Alcaraz/Ruud

Tabellone Roland Garros, gli avversari degli italiani al primo turno

Arnaldi vs Auger Aliassime

Sonego vs Shelton